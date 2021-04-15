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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالتها مستقرة ..

إصابة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا

دلال غبد العزيز
دلال غبد العزيز

أصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" حيث جاءت نتيجه المسحة إيجابية .

وتخضع حاليا دلال للعزل المنزلي  في مصر وذلك بعد ان انتهت من تصوير مسلسلها " ملوك الجدعنة " بلبنان .

وعلم صدى البلد أن حالة الفنانة مستقرة؛ وتخضع العلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة المصرية.

تصدر مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي يعرض على قناة "MBC Masr"، المراكز الأولى بتريند موقع "تويتر"، وذلك بعدما حققت الحلقات الأولى منه نجاحا جماهيريا واسعا، ونالت إعجاب الجمهور وحازت على انتباهه.

وتصدر هاشتاج الفنان مصطفى شعبان، المركز الأول بتريند "تويتر"، وجاء في المركز الثاني هاشتاج "ملوك الجدعنة"، تلاه هاشتاج الفنان عمرو سعد.

"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.

ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip".


 

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