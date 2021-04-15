تحذير خطير من الرئيس الأمريكي إلى روسيا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه ابلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسبقا بأن واشنطن سترد على التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
وقال بايدن في كلمة له: " خلال الحملة الانتخابية كنت واضحا وتعهدت بالرد على أي تدخل خارجي في الانتخابات".
وأضاف بايدن: " اليوم وقعت أمرا تنفيذيا يحدد عقوبات على روسيا لتدخلها في الانتخابات، وإذا واصلت روسيا التدخل في الديمقراطية الأمريكية فسنتخذ إجراءات إضافية".
وتابع: "طلبت من بوتين أن يكون التواصل بيني وبينه مباشرا لحل المواضيع المشتركة".