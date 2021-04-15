أبو العينين ينعى مكرم محمد أحمد: الصحافة المصرية فقدت كاتبا حرًا وطنيًا..فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، نعى بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس.

وأوضحت عزة مصطفى خلال برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن محمد أبو العينين قال : “لقد فقدت البلاد، والصحافة المصرية، كاتبا حرًا وطنيًا مخلصًا، أفنى سنوات عمره في خدمة البلاد والدفاع عنها، وعن قضايا العدل والحق والحرية، حتى أصبح أحد رموز الصحافة العِظام، وأحد أعلامها الخالدين”.

وأضاف وكيل مجلس النواب" الكاتب الراحل، مكرم محمد أحمد، ترك إرثًا عظيمًا من الكتابات الصحفية المستنيرة، والمواقف الوطنية التي يحفظها له التاريخ، وتوثقها صفحات صاحبة الجلالة، على مستوى العمل الصحفي، أو قيادته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين”.

وتقدم محمد أبو العينين بخالص العزاء لأسرة الصحافة المصرية، وأسرة الكاتب الراحل، سائلا الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها نعت الإعلامية عزة مصطفى، مكرم محمد أحمد قائلة:" إنه من الصعب أن تصنع اسما كما فعل الراحل مكرم محمد أحمد،معقبة:" سيظل اسمه مهما فى التاريخ".

وتابعت قائلة:" مكرم محمد أحمد صوت جريء مسموع، وقلم مقروء".