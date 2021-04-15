بالتعاون مع فاكسيرا.. الصحة: مصنعان لإنتاج لقاح كورونا .. وبدء عملية التصنيع قريبا

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن ما اتخذته الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية طوال شهر رمضان يعد شيئا هاما ، وعلى المواطنين الالتزام بها ، وطالب المواطنين بالالتزام بالمنزل عند ظهور أى أعراض حتى لو كانت طفيفة، وعدم الالتفات للشائعات غير المبنية على أساس علمى .

و أضاف "عيد " ، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز " ، أن الإعلام شريك أساسي فى نشر الوعى الصحى للمجتمع بأهمية التطعيم و يجب وجود خطاب موجه للشعب فى كافة المنصات الإعلامية لخطورة تزايد الحالات عالميا و محليا، مضيفا أن وزيرة الصحة تواصلت فى الفترة الماضية مع الجانب الصيني لكى تتم التجارب ، وتصنيع اللقاحات و طلبت من منظمة الصحة العالمية إرسال فريق لمعاينة المصانع التى سوف يتم فيها التصنيع .

وأوضح" رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة " ، أن عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم حتى الآن مليون و ٢٣٦ ألف شخص .و تم تطعيم ٣٢٠ ألفا، مؤكدا أن الوزارة قد توسعت فى عملية التطعيم و تم تطعيم الراغبين فى الحصول الأكثر عرضة للتعامل مع المواطنين و الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد القومى مثل قطاعات السياحة و الصناعة و التشييد والبناء و مرشد هيئة قناة السويس و الطيران.

وأشار الى أن وزارة الصحة بدأت فى تجهيز أرض المعارض لتقديم اللقاح لأكبر عدد من المواطنين العاملين فى الجهات الحكومية و سيتم تطعيم 10 آلاف شخص يوميا و تم تجهيز ٧٥ عيادة تضم مدخل بيانات و فريق طيب للموافقة و نقطة إعطاء اللقاحات.

وأشاد الفريق بتلك المصانع، مضيفا أن هناك مصنعين سوف تقوم بالتصنيع، لإنتاج لقاح كورونا، ويبدأ التصنيع قريبا، بالتعاون مع شركة فاكسيرا .