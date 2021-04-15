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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

الكنيسة تصدر 3 وثائق لصالح الأسرة المصرية| عضو القومي للمرأة تكشف تفاصيلها

بعض حضور فعالية الكنيسة
بعض حضور فعالية الكنيسة الأرثوذكسية

عبرت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بخطوة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإصدار ثلاث وثائق لصالح الأسرة المصرية، وقدمت التحية له لاهتمامه بالأسرة وتقديره للمرأة. 


وقالت " يحيى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الوثيقة الأولى تهتم بقضايا الأسرة وتلعب دورا في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية، أما الوثيقة الثانية فلها دور في دعم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وتؤكد أنها ظاهرة لها علاقة بالموروث الثقافي وليس لها علاقة بالأديان. 


وأكدت أن الوثيقة الثالثة تتعلق بأهم قضية وهي العنف ضد المرأة ، وعلى قائمة أولويات المجلس باعتبار أن ختان الإناث وزواج القاصرات والعنف الأسرى والعنف النفسي وكل ما يحاك بالمرأة من خلال أشكال العنف المختلفة وهو بهذه الوثيقة يدحض العنف.


ولفتت أن خروج  الثلاث وثائق المهمة ضرورة لـ تصحيح المفاهيم وارتباط الناس بالأديان وعندما تخرج مؤسسات دينية كبيرة بدحض هذه الجرائم كـ الأزهر والكنيسة تكون الاستجابة سريعة من المجتمع.

وشاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ظهر اليوم في فعاليات إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وثائق مناهضة العنف ضد المرأة، ختان الإناث وتنظيم الأسرة تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالعباسية.

 

حضر الفعاليات الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ولفيف من السفراء الأجانب والعرب وممثلين عن شركاء التنمية وعدد من الشخصيات العامة.        

    

وفي كلمتها قالت الدكتورة مايا مرسي: "أشرف بالتواجد اليوم أمام قداسة البابا تواضروس الثاني في يوم تاريخي ومختلف  تطلق الكنيسة فيه ثلاث وثائق تاريخية لحماية الفتيات والمرأة المصرية من العنف ضد المرأة وختان الإناث وإلى جانب تنظيم الأسرة".

 

ولفتت أن هناك دعما من الإدارة السياسية والقيادة الدينية غير مسبوق في الدولة وأن الدستور المصري يكفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتم ترجمة ما جاء في الدستور من خلال القوانين والتشريعات وسياسات نعمل على نشرها.                


وتوجهت مايا مرسي بالشكر إلى قداسة البابا تواضروس الثاني على المساندة المتميزة للمجلس القومي للمرأة والتمثيل المشرف للكنيسة في كافة أنشطة المجلس وكل التحية لمن ساند هذه الوثائق من شركاء التنمية وسفراء الدول  العربية والأجنبية في مصر.

الكنيسة القومى للمرأة وثائق لصالح الأسرة المصرية أخبار الكنيسة الأسرة المصرية

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