البورصة تتراجع 1.5% الأسبوع الماضي

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10143 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.56% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 2.96% مغلقا الفترة عند 1820 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 2.6% مسجلا مستوى 1629 نقطة.



خسررأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 630.9 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى 642.4 مليار جنيه.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.63 %مغلقا عند 12458 نقطة.

بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 2.7 %مغلقا الفترة عند 2716 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 23.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2369 مليون ورقة منفذة على 178 ألف عملية.

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2752 مليون ورقة منفذة على 178 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.