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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكريم سيدات مسلمين و مسيحيين

رافائيل ثروت: الكنيسة القبطية أطلقت ثلاث وثائق لحماية ودعم المرأة والأسرة

صدى البلد

قال القمص رافائيل ثروت استشاري تطوير برامج بأسقفية الخدمات العامة، الكنيسة القبطية اطلقت ثلاث وثائق لحماية ودعم المرأة و الأسرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم تكريم أكثر من سيدة اليوم مسلمين و مسيحيين، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت بالمقر البابوي بالقاهرة بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني ورؤساء وممثلي المجالس والمؤسسات المصرية والدولية المعنية بحقوق المرأة والأسرة والطفل وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية والأجنبية.


ولفت إلى أن من بين النماذج المشرفة هو قيام سيدة بعمل مشروع صغير وهو " مطعم لبيع الطعمية" من أجل الانفاق على أسرتها.

‎وتابع أن الوثيقة الأولى خاصة بتنظيم الأسرة، بينما اختصت الوثيقة الثانية خاصة بختان الإناث، فيما تناولت الوثيقة قضية العنف ضد المرأة.
‎أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم مبادرة لدعم الفتيات والسيدات المكافحات اللائي يحققن إنجازات لأنفسهن ولأسرهن، تحت عنوان "هي تستطيع".

‎واستضاف المقر البابوي بالقاهرة فعاليات إطلاق المبادرة التي تقوم على تنفيذها أسقفية  الخدمات العامة والاجتماعية بالاشتراك مع المكتب البابوي للمشروعات.


‎وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني مجموعة من السيدات كـ "نماذج مضيئة" حيث استطعن أن يتعلمن في فصول محو الأمية واستكملن المسيرة حتى حصلن على مؤهل عالٍ، والتحقن بوظائف وأصبح لهن دخل ساعدن به في تسديد احتياجات أسرهن.

وكذلك أخريات قمن بعمل مشروعات صغيرة بدعم من أسقفية الخدمات والمكتب البابوي، وحققن نجاحًا كبيرًا في هذه المشروعات.


‎حضر إطلاق المبادرة نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات، وقيادات أسقفية الخدمات.
 

 

 

البابا تواضروس القمص رافائيل ثروت الكنيسة القبطية الحقيقة

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