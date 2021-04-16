محمد زكي: الداخلية بدأت تشغيل مقار تلقى بلاغات جرائم تقنية المعلومات

التحول الرقمي

قال اللواء محمد زكى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الداخلية أعلنت بدء تشغيل مقار تلقى بلاغات جرائم تقنية المعلومات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تستقبل البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت من المواطنين لمعرفة ماله وما عليه.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أهمية كبيرة بالمواطن المصري ويحافظ على حقوقه، وهناك تحول رقمى فى الدولة.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة لن يكون هناك تزوير فى أى محرر رسمى، والأجيال المقبلة ستعلم ذلك، وأكد أنه يقدم تهنئة لـ الشعب المصري لدخوله هذا العصر.



وتابع : " أن التطور الذى يتم فى مصر يعتبر مواكبة لما يحدث فى العالم".

