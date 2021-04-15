كأس مصر.. وادي دجلة يتأهل لدور ال 8 على حساب الاتحاد السكندري

انتهت أحداث مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري بفوز الغزلان بهدف دون رد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد السويس، ضمن المنافسات المؤهلة لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

صنع وادي دجلة جملة من ثلاث تمريرات آخرها وصلت لـ محمد هلال الذي سدد كرة صاروخية سكنت شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة ٥٧ من عمر المباراة.

الشوط الاول



استحوذ الاتحاد السكندري على الكرة منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ووصل الى مرمى مسعد عوض حارس مرمى الغزلان أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

واكتفى وادي دجلة بالدفاع، واللعب على الهجمة المرتدة، ويعتبر الغزلان لم يتمكنوا من الوصول لمرمء زعيم الثغر سوى مرة واحدة.

وبهذا الفوز يتأهل فريق وادي دجلة الى دور ال 8 من بطولة كأس مصر.

تشكيل الاتحاد السكندري، لمواجهة وادي دجلة في كأس مصر

محمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود رزق وعبدالغني محمد وعمار حمدي والسيد سالم في قلب الدفاع.

خالد الغندور وفوزي الحناوي وأحمد نبيل مانجا في وسط الملعب.

إيمانويل أكوي ورزاق سيسيه وأحمد حمدين في الهجوم.

جاءت تشكيلة وادي دجلة كالأتي:-

في حراسة المرمى: مسعد عوض

في قلب الدفاع: محمد جمال، احمد مجدي، محمد هلال، عبدالعاطي.

في وسط الملعب: بسام وليد، حسام عرفات، ابراهيم ريعو.

في خط الهجوم: احمد عاطف، كريم الدبيس، رامز مدحت.