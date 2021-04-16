أحمد رفعت: مكرم محمد أحمد أول من فكر فى إجراء حوارات مع الإرهابيين لمعرفة أفكارهم

قال الكاتب الصحفي، أحمد رفعت: " بعزى صدى البلد فى وفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، كان من أهم مصادر القناة، وكان يستجيب لها فور الاتصال به مهما كانت ظروفه".

وأضاف رفعت خلال مداخلة مع برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الراحل محمد أحمد كما وصفه النائب محمد أبو العينين، من أعظم الكتاب فى تاريخ مصر على المستوى المهنى والسياسى

وتابع: لآخر لحظة فى حياتى كان فى جانب الوطن، وقال كان يرى حال الوطن من خلال قسم الحوادث الذى بدأ فيه حياته الصحفية.

وأضاف أحمد رفعت: أن الراحل محمد أحمد كان من أول الصحفيين، الذين التقوا مع الكاتب الراحل حسنين هيكل فور خروجه من المعتقل، .

وأوضح رفعت، أن مكرم محمد أحمد قامة كبيرة منح للوطن كل ما يملك، وأول فكر فى إجراء حوارات مع الإرهابيين لمعرفة أفكارهم.

وأكد أحمد رفعت: أن مواقف مكرم محمد أحمد كان جريئة عقب أحداث 2011، وقف مع الدولة المصرية ضد جماعة الأخوان الأرهابية.

وتوفى رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 85 عاما.

ولد مكرم محمد أحمد فى مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957.

بدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة “الأخبار”، ثم مديرا لمكتب “الأهرام” بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967، ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بـ"الأهرام"، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير “الأهرام”.