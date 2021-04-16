علام: الطفل سيرى نفسه في عين الأسرة ويبني تصوره عن ذاته

قال الدكتور كرم علام، استاذ جراحة التجميل بجامعة سوهاج، واستشاري جراحات تجميل الأطفال والعيوب الخلقية بالوجه والجمجمة، أن امبادرة " متخبيش وشك " تستهدف في الخطوة الأولي الأسرة، لأن الطفل في شهوره الأولي لا يعرف شئ عن اختلافه، فهناك أمهات تفقد القدرة علي التواصل مع الطفل لو كان التشوه كبير، فنحن نقوم بعلاج الحلقة الأولي وهي الأسرة من خلال توعيتهم، بأن الطفل سيتحسن شكليا ووظيفيا وان ذكاءه



قال الدكتور كرم علام، استاذ جراحة التجميل بجامعة سوهاج، واستشاري جراحات تجميل الأطفال والعيوب الخلقية بالوجه والجمجمة، أن امبادرة " متخبيش وشك " تستهدف في الخطوة الأولي الأسرة، لأن الطفل في شهوره الأولي لا يعرف شئ عن اختلافه، فهناك أمهات تفقد القدرة علي التواصل مع الطفل لو كان التشوه كبير، فنحن نقوم بعلاج الحلقة الأولي وهي الأسرة من خلال توعيتهم، بأن الطفل سيتحسن شكليا ووظيفيا وان ذكاءه في العادة طبيعي، فالطفل سيري نفسه في عين الأسرة ويبني تصوره عن ذاته من نظرتهم له، وحين يكبر ويعي، يبدا احتكاكه بالوسط المجاور له في الشارع والنادي والحضانة، فتأتي المبادرة وتساعده ليخرج ويتعامل مع الناس بثقة في النفس وقدرة علي التواصل.



واستطرد علام، أن الصحافة والإعلام لها دور كبير في إقناع الرأي العام والسينما والفنانين والمنتجين، لأننا نحتاج إلي عرض نموذج إيجابي في الفن والأدب مثلما هو الحال الان في الغرب، فما زلنا نجد في الأفلام من يكون عنده صعوبة في النطق يصبح عرضة للسخرية والضحك، وأيضا من له شكل مختلف ينادي بألفاظ تنمر ترتكز علي هذا الشكل، فينتشر هذا السلوك في المجتمع ويحاكي الناس السينما، والشخص المختلف قد يشعر بالضعف ولا يستطيع مواجهة هذا الشكل من التنمر، مؤكدا أن إقرار مجلس الشيوخ لتغليظ عقوبة التنمر خطوة جيدة نحتاج للمزيد منها لمواجهة التنمر، وكذلك يجب أن يتم التوعيه بشكل أكبر من خلال منابر الثقافة والاعلام والازهر والاوقاف.



وتابع علام، أن الغرب خطي خطوات كبيرة في طريق دمج الطفل المختلف وسط الأطفال، فيوجد علي سبيل المثال خط تصنيع كامل لالعاب لديها اختلافات خلقيه في الوجه مثل الرحمات الدموية والصبغية والشفة الارنبيةً وغيرها، فحينما يجد الطفل في وسط الالعاب الخاصة به لعبه بها اختلاف خلقي فيعتاد علي ان الاختلاف جزءً من الحياة، وكذلك تم عمل نفس الشيء في قصص الأطفال وأفلام الرسوم المتحركة وغيرها.

وأوضح علام أن الأطفال والأسر يستطيعون التواصل مع المبادرة من خلال صفحتها علي التواصل الاجتماعي فيس بوك "متخبيش وشك" مؤكدا أن هناك الكثير من المواطنين من داخل وخارج مصر يتواصلون معنا، كما أننا نوجه من يرغب في العلاج إلي من يمكنه تقديم العم الطبي له، منوها أن كل إنسان عليه دور في نشر ثقافة تقبل المختلف شكليا، وعدم التنمر أو السخرية منه، بالإضافة إلي دور السنما والأدب والمؤسسات.

وعن إجراء الجراحات قال علام، أن المستشفي الجامعي بسوهاج يوفر امكانية اجراء كافة هذه الجراحات، واننا نحرص أيضا علي نشر التعليم الطبي الخاص بهذا المجال من خلال عمل مؤتمرات علمية عالمية يحاضر فيه أساتذه من أوربا، وأمريكا، ويحضره أطباء من كل دول العالم، ونقوم بعده بإجراء عدة حالات جراحية لأهداف تعليمية، مؤكدا أن فيروس " كورونا " أثر بشكل سلبي علي السياحة العلاجية، كما أثر علي المؤتمرات العلمية وعملية التعليم، وبهذا يكون أثر علي العملية الصحية أكثر من نقطة، موضحا أن أزمة " كورونا " بدأت لها حلول في العديد من دول العالم مع ظهور التطعيمات ونتمني ان نري لها نهاية قريبا.

ووجه علام رسالة لكل انسان انه مسؤول عن زرع ثقافة تقبل الاخر واحترام المختلفين شكليا داخل اطفاله ومحيطه الأسري وأصدقائه، ورسالة الي المؤسسات الفاعلة في التأثير علي المجتمع مثل الأزهر والكنيسة والأوقاف ومؤسسات الصحافة والاعلام لتبني المبادرة وتبني خطاب يعو لتقبل واحترام الطفل المختلف وتمني تنسيق الجهود مع المجالس القومية الخاصة برعاية الأطفال.