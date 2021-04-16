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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

بسبب مسلسل الطاووس.. الدعاء على هبة عبدالغني في ثالث أيام رمضان

صدى البلد

تلقت الفنانة هبة عبدالغني ردود فعل عنيفة على صفحات التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة الثالثه من مسلسل الطاووس و الذي تلعب فيه دور سميه الشقيقة الكبرى ل أمنية و الذي تقوم به سهر الصايغ، وذلك بعد أن قامت بضربها و تسببت في موت والدهما و تركت طليقها يطرد أمنيه من البيت على اثر فضيحة فيديو الساحل في منتصف الليل.

ورغم تلقى هبه لإرشادات حول اللوك الذي ظهرت به في مسلسل الطاووس وأنها أقرب في الشكل  للامهات او الزوجات داخل بيوتهن ألا أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الدور الذي تقدمه متعاطف مع أمنية "سهر الصايغ" ومهاجما هبة عبد الغني لافعالها خاصة في المشهد الذي دار بين سمية" هبة عبد الغني" وأمينة "سهر الصايغ" والتي أظهرت مدى الحقد الدفين من قبل سمية لأمنية ، والذي ظهر بشكل احترافي في ظل إصرار سمية على مشاهدة والدها فضيحة شقيقتها نظرا لحبه لها وتفضيله عليها، ثم تلي هذا المشهد قيام طليق سمية " أشرف مصيلحي" بطرد أمينة من منزل والدها في مشهد مأساوي.

مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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هبة عبدالغني الفنانة هبة عبدالغني مسلسل الطاووس الطاووس هبة عبد الغني سهر الصايغ جمال سليمان

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