هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاته موعدها؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز أداء صلاة الضُحى قبل أذان الظهر بدقائق ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر قناة "يوتيوب".

وأجاب "وسام"، قائلًا: أنه يجوز للشخص أن يؤدي صلاة الضُحى قبل أذان الظهر بدقائق، فتوقيت صلاة الضُحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها، أي بعد شروق الشمس بحوالي عشرين دقيقة وينتهي قبيل وقت صلاة الظهر.



هل يجوز صلاة الضحى بعد الظهر؟

كما ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "لو شخص استيقظ قبل صلاة الظهر بربع ساعة وفاته صلاة الضحى والفجر، أيهما أبدأ به صلاة الضحى أم الفجر قضايا؟".

وقال "عاشور" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إن صلاة الفجر فرض واجب أما صلاة الضحى فهي سنة، فيجب على المسلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضى ماعليه من دين اولا لان المسلم لا يعرف في أي وقت يأتي قضاء الله عز وجل.

وأضاف أمين الفتوى، أنه يجوز قضاء صلاة الضحى ومثل هذه الصلوات بعد الظهر.

هل يجوز صلاة الضحى في جماعة؟

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " هل يجوز صلاة الضحى في جماعة.

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه جائز صلاة الضحى جماعة ولكن سرًا وليس جهرًا.

أضاف: "صلاة النافلة جماعة أحيانًا لا بأس بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.



