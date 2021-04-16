حالة مصرية..لماذا يختلف رمضان فى مصر عن باقي العالم..أستاذ تاريخ يوضح

قال محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، إن شهر رمضان المبارك كان ومازال حالة مصرية فريدة من نوعها، موضحا:" معظم احتفالات المصريين بشهر رمضان تعود أصولها إلى مصر".



وأضاف “عفيفي” خلال حواره ببرنامج “المصري أفندي” المذاع على قناة “المحور” احتفالات المصريين بشهر رمضان المبارك حدثت في عصور مختلفة داخل مصر.



ولفت إلى أن مصر والمسلمين شهدوا العديد من المواقف خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن أكبر نصر للمسلمين كان في شهر رمضان وكذلك فتح مكة تم في شهر رمضان.



وأوضح أن الفول وجبة مصرية أصيلة منذ القدم وكانت تلقب بـ "مسمار البطن" ، منوها إلى أن الانتصار الوحيد للعرب في كان في حرب أكتوبر 1973 وكان في شهر رمضان.









