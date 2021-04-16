في 6 خطوات.. أهم النصائح لقائدي السيارات أثناء فترات الصيام

يحل علينا شهر رمضان الكريم بالكثير من النعم و المشاعر الروحانية العظيمة، و لكن في بعض الاوقات نسمع كلمة شهيرة و هي "الدنيا صيام" و يقولها البعض عند المرور بأحد المواقف التي ترتبط بالارهاق أو العصبية أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة أثناء فترات الصيام.

وفي كثير من الأحوال ترتبط تلك الكلمة بقائدي السيارت، نسبة إلى حالات الزحام المروري أو تعرضهم لاخطاء الاخرين من معنا على الطريق، و لكن ننصح دائمًا أن نتحلى بالصفات الكريمة، لكي نستمتع برحلة امنه و هادئة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" افضل النصائح لقائدي السيارات اثناء فترات الصيام.

1 – توقف فورًا عن القيادة إذا شعرت بأحد نوبات الدوار أو الارهاق، و من اللازم أن نختار نقطة مناسبة على الطريق مع تفعيل اشارة الانتظار، كوسيلة تحذيرية لتجنب الوقوع في مشكلات اخرى.

2 – يجب أن يترك قائد المركبة مسافة امنه بينه و بين جميع الاتجهات الاربعة للسيارة، لتجنب مشكلات التصادم، كما يجب أن نلتزم بالسرعات المقررة دائمًا، و عدم تخطيها اطلاقًا لتتفادي مخاطر حوادث السير.

3 – تجنب الانطلاق إلى رحلتك أثناء شعورك بالارهاق، ومن الممكن ان تستقل سيارة اجره، أو اختيار موعد اخر لاتمام هذه الرحلة.

4 – اختيار التوقيت المناسب له عامل كبير، فمن الأفضل أن نبدأ رحلتنا في الساعات المكبرة من اليوم، و انهائها قبل أوقات الازدحام المروري.

5 – يجب أن نهتم بمواعيد الصيانة الدورية في موعدها المحدد، لتجنب الاعطال المتكررة أو المفاجئة، كما يجب أن تهتم بالحالة العامة لتكيف السيارة، و الذي يخفف من درجات الحرارة المرتفعة مع متابعة حالة الطقس.

6 – يجب ان نتحلى بالروح الطيبة و الابتعاد عن المشاعر المثيرة للاعصاب، و الالتزام باشارة الانتقال من حارة إلى اخرى، و القيادة بطريقة مثالية، و تجنب الانفعالات.