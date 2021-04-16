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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالتزامن مع رمضان.. برلماني يشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

النائب عيد حماد،
النائب عيد حماد، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب

حذر النائب، عيد حماد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، المواطنين بسب حالة التهاون المنتشرة من قبل البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوقائية لفيروس كورونا، مطالبا الجميع بالإلتزام والإبتعاد عن حالة التراخي بين المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية من إرتداء الكمامة والتباعد عن الأماكن المزدحمة.

ونوه النائب عيد حماد في تصريحاته لـ"صدى البلد" انه بالتزامن مع  شهر رمضان، لابد من الجميع أن يتبع الإجراءات الإحترازية والحد من التجمعات، لافتا إلى أنه على الرغم  من تزايد أعداد الإصابات، ووجود تحذيرات من وزارة الصحة، إلا أنه ما زال هناك حالة من عدم الإستجابة من قبل البعض .

 

 وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بقادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد، وقامت بإتخاذ جراءات احترازية كبيرة لمواجهة هذا الوباءة، وهو الأمر الذي نال على إشادات من كبرى المؤسسات الدولية والتي تؤكد نجاح الدولة في مواجهة الفيروس.

 

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