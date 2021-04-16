حدث في الرابع من شهر رمضان.. .عقد أول لواء فى الإسلام

حدث في 4 رمضان.. شهد يوم الرابع من رمضان، العديد من الأحداث، وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري ويأتي بعد شعبان، وشهر رمضان فضّله الله على سائر السَّنَة بنزول القرآن الكريم فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ" [البقرة: 185]، وميز الله تعالى هذا الشهر الكريم بأن أمر بصيام نهاره؛ فقال: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" [البقرة: 185].

ووقعت أحداث جسام في شهر رمضان غيرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث، والسطور التالية ترصد أهم الأحداث:

حدث في 4 رمضان عقد أول لواء فى الإسلام

فى 1 هـ عام 623 ميلادية، عقد رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) أوّلَ لواء لحمزة بن عبد المطلب «سيَّدِ الشهداء» على رأس ثلاثين رجلًا من المهاجرين، لاعتراض عيرًا لقريش التى كانت بقيادة أبى جهل على رأس ثلاثمائة رجل، إلا أنه لم يقع بينهما قتال ولا مواجهة.



حدث في 4 رمضان

فى 660 هـ انتصر الظاهر بيبرس على الفرنجة فى أنطاكية، وتمكن من فرض سيطرته على الدولة المملوكية فى مصر بعد مقتل قطز، ثم زحف بجيش كبير نحو إمارة أنطاكية الواقعة تحت سيطرة الصليبيين مدة خمسة وسبعين عامًا، ففرض عليها الحصار إلى أن استسلم الصليبيون فى داخلها فى مثل هذا اليوم.

حدث في 4 رمضان 3. اجتماع أهل قرطبة لاختيار خليفة

فى عام 414 هـ عام 1023ميلادية، اجتمع أهل قرطبة ليختاروا خليفة عليهم، بعد أن تخلصوا من حكم وتسلّط البربر وزعيمهم القاسم بن حمّود، بعد أن ظلّت قرطبة بدون حاكم لمدة ثلاثة أسابيع، واختاروا عبد الرحمن بن هشام الأموى خليفة عليهم.