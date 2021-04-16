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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث جامعة القاهرة يكشف عن أهم 3 أعمال وطنية يتم عرضها خلال رمضان.. فيديو

الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين المتحدث بأسم جامعة القاهرة

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة إن الهوية المصرية هذا العام تستعيد وعيها وتمارس دورها الهام وتقوم بدور هام لتنشيط الذاكرة الوطنية.

 

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية لفضائية الحدث اليوم أن ما يهمني خلال شهر رمضان هو عرض 3 أعمال وطنية وتلعب دورا هاما في نشر الوعي منها مسلسل الاختيار 2 الذي تحدث عن أبطال في جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة .

 

وتابع المتحدث باسم جامعة القاهرة أن هذا الجهد تم بشكل درامي فيه قدر من الحفاظ على سياق الأحداث والتاريخ وهناك معالجة من أبطال متميزين في الأداء وقدرات مميزة للمخرج.

 

وأشار علم الدين الى أن هناك مسلسلا أخر وهو مسلسل هجمة مرتدة من جهاز المخابرات العامة ويحكى عن شاب تم تجنيده بإحدى العواصم الأجنبية وأدى لبلادة أدوارا هامة.

 

وقال المتحدث باسم جامعة القاهرة  أن هناك مسلسل القاهرة كابول مؤكدا أنه تضمن بدايات مبشرة وأنه أمام عمل من التوثيق والكشف عن قضايا الإرهاب والتطرف.

 

جامعة القاهرة المخابرات الدكتور محمود علم الدين الاختيار 2 مسلسل هجمة مرتدة مسلسل القاهرة كابول

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