شخصية اليوم في علم الأرقام .. مزايا وعيوب مواليد ١٦ أبريل

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتقدم خبيرة الابراج عبير فؤاد علي صفحتها الشخصية اليوم شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 16 أبريل فإن ذلك يعني أنك مفكر وروحاني وحساس في آن واحد.. أنت أيضا عاطفي وحالم، لكن تميل لإخفاء مشاعرك بداخلك وتفضل الابتعاد وعدم الاندماج مع من حولك.



نصيحة:

عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه، على ألا تبدأ جديدا خلال هذا العام.