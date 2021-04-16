البرازيل تسجل أكثر من 3500 حالة وفاة بكورونا

أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 73 ألفا و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و3560 حالة وفاة بالفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تسجيل أوروبا أكثر من مليون وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز هنري بي كلوجه، في بيانله: "الأسبوع الماضي، تجاوزنا مليون وفاة مؤكدة بكورونا في منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية. الوضع في منطقتنا خطير، ويتم تسجيل 1.6 مليون إصابة جديدة بالفيروس أسبوعيا، أي 9500 شخص كل ساعة و160 كل دقيقة".

وأضاف أنه بفضل طرح لقاحات كورونا، تراجع عدد الإصابات الجديدة في فئة من تجاوزوا الثمانين عاما ولكن هذه هي الفئة الوحيدة التي تقاوم اتجاه ارتفاع الإصابات.

وأعرب كلوجه عن قلقه بشكل خاص إزاء الأعداد المتنامية للمرضى الذين ينقلون إلى المستشفيات، وهو ما يشكل ضغطا على أنظمة الرعاية الصحية لتصل إلى حدودها القصوى في بعض الدول.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك اختلالًا في توزيع لقاحات كورونا في العالم وكذلك في الإقليم، مؤكدًا أن (كوفاكس) يسعى إلى توفير اللقاحات للدول بشكل عادل.