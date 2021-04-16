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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترقية 2020 معلما في القليوبية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

 أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إنهاء إجراءات اعتماد ترقي المعلمين المستحقين للترقية 2020، وكذلك صرف علاوة ترقية بقيمة 5%من الأجر الوظيفي في 30/6/3020، مهنأ المعلمين المستحقين للترقية 2020، ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وتقديم المزيد لصالح العملية التعليمية والطلاب. 

وأكد وكيل الوزارة، على سرعة إنهاء إجراءات اعتماد ترقي المعلمين المستحقين للترقية 2020 مشيرا الى أنه يحتفظ المعلمين بأقدميتهم المتبقية بعد الترقية اعتبارا من 1/7/2020 علي ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
من جانبه أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية انطلاق موسم زراعة الذرة مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي المساحات التي تم زراعتها بمحصول الذرة هذا الموسم 500 فدان "أبيض وأصفر" من إجمالي 83 ألف فدان من المقرر زراعتها هذا الموسم بالمحافظة.
أضاف أن المرشدين الزراعين يقومون بحصر الأراضى بشكل دوري ورفعه للجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة الخاصة حصول الذرة ، مؤكدا أنه تم صرف 626 طن أسمدة لبداية الموسم الصيفى إلى جانب توافر  7552 طن أسمدة كرصيد بمخزن الجمعيات الزراعية المنتشرة بنطاق المحافظة استعدادا للزراعة بالموسم الصيفي.
أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الإرشاد الزراعي عمل على توفير تقاوي الذرة بالجمعيات والإدارات الزراعية، مشيرا إلى أن التقاوى الموجودة من السلالات الجيدة طبقا للسياسة الصنفية الواردة من معهد المحاصيل حيث أن المديرية تستهدف الخروج بموسم جيد لمحصول الذرة وزيادة الانتاج من خلال تلك الأنواع الجديدة.
من ناحية أخرى نظمت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية قافلة مائية توعوية لاستطلاع رأي اهالي القرى التى شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة .
وقال مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحى ان الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين.
واكد انه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه و سلامتها.
واشار الى ان القافله قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة ( حياه كريمة ) التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري.
وتابع أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافله والرد على شكواهم واستفساراتهم  و الأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحي.

أخبار محافة القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم المدارس علاوة المعلمين

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