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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سرعة توفيرها.. بلغ عن نقص السلع والخدمات عبر 4 وسائل خلال رمضان

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

دعت وزارة التنمية المحلية ،المواطنين الابلاغ عن  أي نقص في السلع والخدمات خلال شهر رمضان المعظم، لسرعة توفيرها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها الوزارة لسرعة حل شكاوي المواطنين وتحسين مستوي الخدمات.  

 كما تتلقي المبادرة أيضاً الشكاوي الخاصة بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا وفي مقدمتها الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم وأيضاً توقيتات فتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافتيريات وحظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات .

يتم الابلاغ عن الشكاوي عبر الواتس اب علي الرقم 01150606783 وصفحة الفيس بوك بعنوان (صوتك مسموع) www.facebook.com/sotakmasmwo والبريد الإلكترونى: ([email protected])  ورقم الخط الساخن: (15330 )،  وذلك للتيسر علي المواطنين الابلاغ عن الشكاوي بالطريقة التي تناسبهم وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها .

يذكر انه المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتي نهاية مارس 2021 أكثر من 308 الآف رسالة منهم أكثر من 59 ألف شكوي تم حل أكثر من 57 ألف شكوي منهم بنسبة تجاوزت 96% وجاري حل باقي الشكاوي .

وقال اللواء محمود شعراوي أن "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر مارس 2021 عدد 14,5 ألف رسالة تضمنت عدد 2114 شكوي تم الرد علي 1608 شكوي منها بنسبة 76% وجاري حل 506 شكاوي.

وأضاف اللواء شعراوي أن محافظات المنيا وأسيوط وبورسعيد والقليوبية والجيزة والغربية هي أكثر المحافظات استجابة لحل شكاوي المواطنين خلال شهر مارس، مشدداً علي كافة الأجهزة التنفيذية وفرق عمل صوتك مسموع في المحافظات علي التأكد من حل الشكاوي بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوي مرة اخري واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك .

صوتك مسموع شكاوى المواطنين مجلس الوزراء شهر رمضان وزارة التنمية المحلية الإجراءات الاحترازية

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