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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تسجل 970 إصابة بكورونا و 4 وفيات خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت ‏وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية  منها 417 حالة لعمالة وافدة، 517 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 36 حالة قادمة من الخارج.

 

وقالت الصحة البحرينية في بيان لها  أنها أجرت  خلال الساعات الماضية فحوصات مخبرية بلغ عددها 18287.

 

كما رصدت الوزارة تعافي 1066 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي  149159.


وأشارت ‏وزارة الصحة البحرينية الي ان عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغت  89 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 166 حالة في حين أن 11112 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 11201 حالات قائمة.

 

في حين سجلت الوزارة البحرينية وفاة 4 حالات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 574  حالة وفاة.

وزارة الصحة البحرين فيروس كورونا اصابة إصابة جديدة 24 ساعة

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