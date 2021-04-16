ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين فى الدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (حاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية) بإدارة وإنشاء كيان تعليمى وهمى للعلوم الصحية والتدريب على اعمال التمريض ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه لشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات ومؤسسات تعليمية دولية "خلافاً للحقيقة" لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ، زاعماً لعملائه أن الشهادات التى يمنحها للدارسين تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج "خلافاً للحقيقة" وذلك نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ، أمكن ضبط المذكور وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات المنسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها "خلافاً للحقيقة" – عدد من الكتب الخاصة بالمواد التعليمية التى تدرس بذات الأكاديمية - إيصالات نقدية لبعض المبالغ المالية المتحصلة من عملاء الأكاديمية – مجموعة من المستندات الخاصة وكارنيهات الدارسين بالأكاديمية – لوحة إعلانية مدون عليها إسم الأكاديمية المشار إليها – مبلغ مالى) ، وكذا (2 جهاز كمبيوتر ) بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.