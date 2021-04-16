بالحجاب .. سوار النجار تهنئ جمهورها بـ شهر رمضان

هنأت الفنانة التونسية سوار النجار ، جمهورها بمناسبة شهر رمضان حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهرت سوار النجار فى الصورة بإطلالة أنيقة داخل سيارتها مرتدية حجاباً، ولاقت صورتها إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين شكروها وعبروا عن حبهم الكبير لها.



وكتبت سوار النجار علي الصورة قائلة "رمضان كريم 🌙 كل سنة وانتم طيبي❤️ رمضان رمضان كريم رمضان يجمعنا رمضانيات سوار اكسبلور"



وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.



سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

