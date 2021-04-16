أزمة في مسلسل بين السما والأرض بسبب "المشرف العام على السيناريو"

وقعت أزمة مؤخرا بين مؤلف مسلسل بين السما والأرض الممثل إسلام حافظ، والمخرج محمد العدل، بسبب إضافة الأخير جملة في تتر المسلسل لم يكن متفق عليها.

أضاف المخرج محمد العدل جملة "المشرف العام على السيناريو" في التتر، رغم عدم تواجدها على البوستر الرسمي للمسلسل، ما سبب أزمة مع المؤلف.

منشورات صناعة بين السما والأرض

وعلم موقع صدى البلد من مصادره الخاصة، اتجاه شركة إنتاج المسلسل لتعديل التتر ونسب التأليف والسيناريو لإسلام حافظ فقط، مع الاكتفاء بمهمة الإخراج لماندو العدل.

ماندو العدل

شارك المخرج محمد العدل متابعيه على موقع فيسبوك عددا من المنشورات، التي يقدمها فيها نفسه على أنه المخرج والمشرف العام على السيناريو لمسلسل بين السما والأرض.

في الوقت نفسه كتب إسلام حافظ على فيسبوك قائلا:" إن شاء الله يوم ١٦ رمضان هتكلم عن الرحلة دي ، سبحان الله أول مرة أشوف غيرة وغل بالشكل ده، حاجه تضحك.. يا جماعة محدش يكتب عني كلام كويس عشان في ناس هيجلها جلطة".

إسلام حافظ

بين السما والأرض مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا.

مسلسل بين السما والأرض مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.