عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أزمة في مسلسل بين السما والأرض بسبب "المشرف العام على السيناريو"

مسلسل بين السما والأرض
مسلسل بين السما والأرض

وقعت أزمة مؤخرا بين مؤلف مسلسل بين السما والأرض الممثل إسلام حافظ، والمخرج محمد العدل، بسبب إضافة الأخير جملة في تتر المسلسل لم يكن متفق عليها. 

أضاف المخرج محمد العدل جملة "المشرف العام على السيناريو" في التتر، رغم عدم تواجدها على البوستر الرسمي للمسلسل، ما سبب أزمة مع المؤلف.

منشورات صناعة بين السما والأرض

وعلم موقع صدى البلد من مصادره الخاصة، اتجاه شركة إنتاج المسلسل لتعديل التتر ونسب التأليف والسيناريو لإسلام حافظ فقط، مع الاكتفاء بمهمة الإخراج لماندو العدل. 

ماندو العدل

شارك المخرج محمد العدل متابعيه على موقع فيسبوك عددا من المنشورات، التي يقدمها فيها نفسه على أنه المخرج والمشرف العام على السيناريو لمسلسل بين السما والأرض. 

في الوقت نفسه كتب إسلام حافظ على فيسبوك قائلا:" إن شاء الله يوم ١٦ رمضان هتكلم عن الرحلة دي ، سبحان الله أول مرة أشوف غيرة وغل بالشكل ده، حاجه تضحك.. يا جماعة محدش يكتب عني كلام كويس عشان في ناس هيجلها جلطة".

إسلام حافظ

بين السما والأرض مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا.

مسلسل بين السما والأرض مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

 

بين السما والأرض ماندو العدل إسلام حافظ تتر بين السما والأرض هاني سلامه درة

ترشيحاتنا

فايزر تفجر مفاجأة بشأن التلقيح ضد كورونا

مؤلف تتر الاختيار 2 : محمد منير يغني ببعض الحلقات.. تفاصيل

شاب فقد بصره لسبب غريب.. ووالده باكيا: محتاج عملية بـ 25 ألف جنيه.. فيديو

الصحة: تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 41 وفاة

البرازيل تسجل أكثر من 3500 حالة وفاة بكورونا

وفاة مكرم محمد أحمد| عزاء الأسرة بجوار مؤسسة الأهرام.. السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

فريق مصري يفوز بمسابقة دولية لإعادة إعمار جامع النوري في العراق

إصابة دنيا سمير غانم بفيروس كورونا وإلغاء إعلانها مع إحدى شركات الاتصالات

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

إصابة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ