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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد تثير الشكوك حول شروعها في قتل شقيقتها في "ضد الكسر"

تارا عماد
تارا عماد

 لم تصمد تارا عماد طويلاً أمام من حولها، لتكشف عما يخفيه وجهها البريء وابتسامتها الخادعة، من غيرة وحقد تجاه شقيقتها، لتفوقها عليها في المستوى المادي والاجتماعي، بل وفي حب الناس لها، وهو ما قد يثير الشكوك حولها في شروعها في قتل شقيقتها، وذلك من خلال شخصية ملك التي تؤديها تارا ضمن أحداث مسلسل ضد الكسر والذي تقوم ببطولته نيللي كريم.

وفي حوار لها مع والدتها وزوجها، تبرر ملك هذه الغيرة التي لا تظهرها صراحة أمام شقيقتها سلمى (نيللي كريم) بأن الأخيرة تتعمد التفاخر أمامها بثرائها وبما تملك من منزل كبير في مجمع سكني راقي، وسيارة فارهة، مؤكدة لوالدتها أنها تحب شقيقتها ولكنها أكثر من يفهمها جيدا ويفهم ألاعيبها.

وتتأكد المشاعر السلبية التي تحملها ملك لشقيقتها، عندما عدنا بالأحداث إلى ما قبل الحادثة، لنرى ملك وقد تورطت في علاقة عاطفية قبل الزواج، كانت نتيجتها حملها، وهو السر الذي لم تفشي عنه سوى لسلمى، ما يجعل ملك تشعر بالمزيد من الضعف والضآلة أمام شقيقتها. وهو ما قد يحفز خيال المشاهد لضم ملك ضمن دائرة المشكوك فيهم، خاصة وأن التحقيقات قد كشفت أن الجاني هو شخص مقرب من أصحاب المنزل.

ضد الكسر من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ويشارك في بطولته كل من محمد فرّاج، لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش وهشام اسماعيل. ويُعرض يومياً على قناة CBC، الساعة 10:14 مساءً، بالإضافة إلى منصة Watch It.

 

ضد الكسر تارا عماد نيللي كريم مسلسلات رمضان 2021 محمد فراج

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