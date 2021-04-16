مؤلف تتر الاختيار 2 : محمد منير يغني ببعض الحلقات.. تفاصيل

قال الشاعر نصر الدين ناجي، مؤلف تتر مسلسل الأختيار 2، أن نجاح التتر، يعود لنجاح مسلسل الاختيار الجزء الأول العام الماضى.

وأضاف ناجى خلال مداخلة مع الإعلامية، عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، عبر قناة “صدى البلد”،:" استعددت لتتر المسلسل الاختيار هذا العام من البداية لان كنت عارف الناس هتدخل تدور عليه، لان المسلسل العام الماضي مكنش ليه تتر".

وتابع نصر ناجى: عقدنا أكثر من اجتماع لنقل الحالة التى سيحكيها المسلسل قبل كتابة التتر.

وأضاف نصر الدين ناجى: فيه مطربين بيغنوا داخل حلقات المسلسل منهم الكينج محمد منير.

و قامت قناة ON E الفضائية، بعرض ثالث حلقات مسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل الاختيار 2 :

بذهاب الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) إلى المستشفى لزيارة صديقه الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) ويخبره بنقله من رفح إلى الجيزة، وينتقل الضابط يوسف بالفعل إلى معسكره الجديد، ويجد بعض من ضباط الشرطة المتشددين دينيا وسبق لهم الانضمام للضباط الملتحين.

يذهب الضابط يوسف إلى ميدان رابعة العدوية، لتحرير جارته ويعيدها إلى بيتها مرة أخرى، ويتفاجئ بصديق دراسة له قامت جماعة الإخوان الإرهابية بتجنيده، ويحاول تعديل سلوكه دون جدوى.

يحصل الضابط زكريا يونس، على خطط عسكرية لجماعة الإخوان الإرهابية بالتحركات في حالة فض الاعتصام، ويقوم بالضغط على احد قيادات الجماعة لامداده بمعلومات عن السلاح الموجود في الاعتصام، وتختتم احداث الحلقة بتوجه ضابط الأمن الوطني زكريا، إلى اعتصام رابعة لاختراقه.