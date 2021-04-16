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رئيس التحرير
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صاحب الحنجرة الذهبية يفتح خزائن أسراره لـ صدى البلد

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي لـ المصريين: لا تقلقوا على نهر النيل.. والدولة تنجز مشاريع لم تحدث منذ زمن .. ويتذكر والدته الراحلة: دعاء الأم يظهر بعد رحيلها وأول رمضان بدونها صعب

الشيخ عبد الفتاح
الشيخ عبد الفتاح الطاروطي في حوار لـ صدى البلد

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي لـ المصريين :

* نهر النيل محفوظ بحفظ الله .. فلا تقلقوا عليه

* الدولة تنجز مشاريع لم تحدث منذ وقت طويل

* .. ويتذكر والدته الراحلة: دعاء الأم يظهر بعد رحيلها وأول رمضان بدونها صعب عليّ

* وفي 1993 كنت أصغر قارئ يلتحق بنقابة القرّاء وعمري 28 عامًا

 

أكد الدكتور الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتليفزيون، أن والديه كانت لديهما أمنية واحدة فقط وهي أن يكون نجلهما من أهل القرآن الكريم ومن حفظته ولذا عكفا على إلحاقه بكتَّاب القرية.

 

واستكمل الشيخ  عبد الفتاح الطاروطي في حواره لموقع صدى البلد أن والديه اعتبرا أن حافظ القرآن الكريم هو الغنى الحقيقي، وبدأ في حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عبد المقصود النجار، وتمكنت من ختمته وأنا بعمر 8 سنوات والتحقت بالتعليم العام الابتدائي، وكنت أقرأ في الإذاعة المدرسية بطابور الصباح".

 

وأشار "الطاروطي" إلى أن صوته كان مميزًا منذ الصغر لذا قرر والديّ إلحاقي بالتعليم الأزهري وبالفعل التحقت بالمعهد الأزهري بمدينة الزقازيق، وكان من أكبر المعاهد علي مستوي المحافظة، وكنت أقرأ القرآن خلال طابور الصباح بالمعهد أمام عدد كبير جدًا من الطلاب والمُعلمين وهذا كان يعطيني دافعًا للتميز والارتقاء في التلاوة".

 

واستكمل: "وأنا بالصف الثالث الإعدادي توجّهت إلى الشيخ مصطفي أحمد عبد الله وأخذت عليه رواية ورش وإجازة حفص وهذا ما جعلني أقرأ بجوار عمالقة قرّاء القرآن الكريم وأنا في سن صغيرة، وعقب انتهاء المرحلة الثانوية التحقت بكلية أصول الدين وكنت أنا القارئ الذي يقرأ في أي مناسبة مُتعلقة بالمحافظة وبالكلية، وبدأ الدكتور أحمد عمر هاشم في تشجيعي لكي أكون قارئًا للقرآن وفي عام 1993 بدأت أفكر في التقدم للالتحاق بنقابة القرّاء وكنت أصغر قارئ ألتحق بالنقابة وكان عمري 28 عامًا، وقرأت قرآن الفجر عام 1997 وكانت هذه أولى انطلاقاتي، وأثق أن العبرة ليست بالوصول إلى القمة ولكن الهدف هو الحفاظ عليها".

 

عبد الفتاح الطاروطي يكشف تفاصيل يومه الرمضاني

 

أكد الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، أن يومه خلال شهر رمضان يبدأ منذ وقت التسحر حيث يستيقظ ويتناول طعام السحور، ثم يتوجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر ثم يقوم بقراءة ورد القرآن اليومي، ثم ينام بعد قراءة الورد ويستيقظ قبل الظهر ويصلي ليبدأ يومه العملي إذا كان هناك عمل وهكذا يوميًا خلال الشهر الكريم.

 

عبد الفتاح الطاروطي : أول رمضان بدون والدتي صعب جدًا

 

أكد الدكتور الشيخ عبد الفتاح الطاروطي أنه يعتبر شهر رمضان هذا العام مختلفًا تمامًا خاصة لأنه يأتي بدون وجود والدته معه على قيد الحياة، خاصة أنها توفيت منذ ثلاثة أشهر تقريبًا ويشعر بحالة من الوحدة مع فراقها فكانت تجمعهما العديد من الذكريات والعادات والتقاليد خلال الشهر الفضيل ولذا يتقدم لها بالدعاء بأن يسكنها الله فسيح جناته ، فالأمومة موجودة في الجميع ولا تفرق بين الطفل الصغير أو الشيخ الكبير وبرحيل والدتي فقدت ركنًا أساسيًا من أركان الأمان والحماية فوالدتي كانت كثيرة الدعاء لي وقبل خروجي إلى العمل أقوم بتقبيل يدها ودائمًا ما كنت أقول لها أنا خايف بعد عمر طويل لكي مما سيحدث لي ولكنها قالت لي يا بني إنني دائمًا ما أدعو لك فلا تقلق، فدعاء الأم يظهر بعد رحيلها على الإنسان.

 

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي للمصريين : لا خوف علي مياه النيل

أكد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي خلال حواره لموقع صدي البلد، أنه على المصريين ألا يقلقوا على مياه النيل فلدينا قيادة سياسية قادرة على الحفاظ على كل نقطة من مياه النيل بالإضافة إلى أن نهر النيل محفوظ بحفظ الله وهذا وُرد في عدد من الأحاديث والسنة النبوية المُشرفة ولذا فإن مياه النيل وكل من يسعى إلى إرهاب الشعب المصري مُستغلاً مسمى سد النهضة لن يفلح وعلي المصريين الثقة في قياداتهم السياسية .

 

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي : الدولة تنجز مشاريع لم تحدث منذ وقت طويل

أشاد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بحجم ما تنجزه الدولة من مشاريع، خاصة في مجال الطرق والمشاريع العملاقة مثل العاصمة الإدارية وشبكات الكهرباء العملاقة وغيرها من المشاريع القومية إنما هو دليل على قوة الدولة المصرية وأن بها قيادة تحرص على مستقبل الأجيال القادمة وتعمل على توفير وإقامة العديد من المشاريع العملاقة ولا يمكن أن يشعر بها سوى من يسافر ويشاهد تلك الإنجازات على أرض الواقع.

 

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