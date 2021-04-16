هاشتاج تحية للأبطال رجالة الداخلية يجتاح تويتر

بعد الحلقات الأولي من الاختيار2

وصلة من الحب والتقدير والفخر برجال الشرطة المصرية عبر بها المصريون بعد الحلقات الأولى لعرض مسلسل الاختيار ٢ لما بذلوه رجال الظل للدفاع عن الوطن مسلسل الاختيار 2 .

يعرض الاختيار2 على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.