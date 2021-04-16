فايزر تفجر مفاجأة بشأن التلقيح ضد كورونا

توقع المدير التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، اليوم الجمعة، احتياج الحاصلين على الجرعات الكاملة من اللقاح على جرعة ثالثة عقب مرور عام على التلقيح.

فيما قال بورلا إن التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يكون موسميا مثل الانفلونزا، وذلك لمكافحة السلالات الجديدة للفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أوروبا أكثر من مليون وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز هنري بي كلوجه، في بيانله: "الأسبوع الماضي، تجاوزنا مليون وفاة مؤكدة بكورونا في منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية. الوضع في منطقتنا خطير، ويتم تسجيل 1.6 مليون إصابة جديدة بالفيروس أسبوعيا، أي 9500 شخص كل ساعة و160 كل دقيقة".

وأضاف أنه بفضل طرح لقاحات كورونا، تراجع عدد الإصابات الجديدة في فئة من تجاوزوا الثمانين عاما ولكن هذه هي الفئة الوحيدة التي تقاوم اتجاه ارتفاع الإصابات.

وأعرب كلوجه عن قلقه بشكل خاص إزاء الأعداد المتنامية للمرضى الذين ينقلون إلى المستشفيات، وهو ما يشكل ضغطا على أنظمة الرعاية الصحية لتصل إلى حدودها القصوى في بعض الدول.

