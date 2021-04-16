آثار الكرنك: انهينا 97% من تطوير طريق الكباش

قال الدكتور مصطفي الصغير، مدير عام آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، إن محافظة الأقصر تستعد لافتتاح المشروع القومي لإحياء طريق الكباش نهاية يونيو المقبل.



وأضاف "الصغير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من نسبة تتجاوز 97% من الأعمال الخاصة بالطريق.



وأشار إلى أن المشروع يعتبر إنجاز كبير على مستوى العالم، موضحا أنه تم إضافة 3 مداخل عبر الطريق لإتاحة الفرصة أمام السائح للدخول من أي منطقة معينة.



وأوضح مدير عام آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، أن طريق الكباش يعتبر من أكبر المشروعات الأثرية التي تبنتها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، مردفا أنه تم إضافة الإنارة الليلة للطريق بطريقة مبهرة وجميلة وتعطي إمكانية زيارة الطريق ليلا.

