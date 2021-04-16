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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري: أحلى الأوقات صاحب الفضل في شهرتي الجماهيرية

هند صبري
هند صبري

استضافت إيناس سلامة الشواف، في الحلقة اليوم الخميس، من بنرامج لأول مرة على راديو إينرجي، 92.1، الفنانة هند صبري للحديث عن الكثير من تفاصيل حياتها وبعض الأمور التي تقوم بها لأول مرة.

تصريحات هند صبري

قالت صبري إن على الإنسان أن يشعر بأن أي شيء يقوم به يقوم به لأول مرة في حياته حتي يستطيع الرضا وتقبل الأمور بشكل جيد.

وتابعت إنها تحرص على تطبيق هذه المقولة في أمور حياتها وخاصة فيما يتعلق بأعمالها الفنية.

وكشفت صبري، على أن أول عمل تليفزيوني قامت به كان في تونس، وكانت سعيدة بالتجربة، وتابعت أن أول مشهد قامت بتصويره تمت إعادته أكثر من مرة بسبب شعورها بالخوف والقلق.

وأكملت حديثها قائلة: "إنها ظهرت قبل ذلك في مشهد صامت في فيلم صمت القصور"، وأشارت صبري إلى أن أول عمل جماهيري حقق نجاحاً لها هو فيلم أحلى الأوقات وخاصة جملة "عايزة ورد يا إبراهيم".

وقالت هند صبري إنها تتعامل مع بحذر كبير مع الشخص الذي يحب النميمة على الآخرين، وعن أول أكلة تحرص على تناولها في أي بلد تقوم بزيارتها هي الأكلة الشعبية المشهورة هناك.

وقالت إن تجربتها كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALA، في مسلسل "البحث عن علا" بالتعاون مع نتلفكيس هي تجربة مهمة جداً وإنها سعت كثيراً لها وتمنت النجاح والتوفيق لتلك التجربة.

 وقد تم  بدء تصوير أحداث المسلسل نهاية شهر يناير المنقضي في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

 

هند صبري أحلى الأوقات راديو إنرجي برنامج لأول مرة هجمة مرتدة

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