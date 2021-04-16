بعد أنباء عن استقالة بعض أعضائها.. اجتماع عاجل للحكومة الكويتية

أفادت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى، أن الحكومة الكويتية عقدت اجتماعا تشاوريا عاجلا حيث انتهى إلى التأكيد على استمرار الحكومة متضامنة على رأس عملها.

وذكرت المصادر ذاتها أن الحكومة تعمل أيضا على مواجهة عدد من الاستجوابات لبعض الوزراء، المتوقع تقديمها في الفترة القادمة، بعد اقرار المجلس تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء.

وشددت المصادر على أن خيار رفع عدم التعاون مع مجلس الأمة غير موجود في أجندة الحكومة في الوقت الراهن.

كما لفتت إلى أن العمل يجري لإنجاز بعض القوانين الشعبية.

وكان الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم صرح بأن ما نشر في وسائل الإعلام عن استقالة عدد من الوزراء في الحكومة الكويتية غير صحيح علي الإطلاق.

وفي الوقت ذاته ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتي أن وزير الداخلية الشيخ ثامر علي الصباح اصدر قرارا وزاريا حمل رقم 211 لسنة 2021 يقضي بمد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب.

ونص القرار في مادته الاولي علي مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون الإقامة اعتبارا من 2021/4/15 وحتى 2021/5/15

بينما نصت المادة الثانية علي من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الاجانب خلال الفترة المذكورة من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم له الترخيص بالإقامة ويتم ابعاده عن البلاد و لا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

وأشار وزير الداخلية الي ان القرار يأتي بهدف منح مزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، والدعوة لتحفيزهم لاستغلال الفرصة تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات والإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية عقب انتهاء المهلة الجديدة.