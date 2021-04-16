الحلقة 3 من حرب أهلية .. باسل خياط يخدع يسرا

كشف النجم باسل خياط للجمهور عن الوجه الحقيقي للطبيب النفسي يوسف في الحلقة الثالثة من المسلسل الرمضاني حرب أهلية بعدما تبين أنه يدبر مؤامرة مع الطبيب الذي يعالج مريم (يسرا) لإيهامها أنها تعاني من مرض خطيرة ولا تملك الكثير من الوقت لتعيشه.

وفي نفس الوقت يخدع باسل زوجته فريدة (أروى جودة) خلال شهر العسل بأن سبب علاقته الغريبة مع يسرا، حسب وصفها، هو أن أيامها معدودة ولا يوجد أحد بجوارها سواه مع وجود مشاكل بينها وبين ابنتها، طالباً منها أن تتحمله حتى يجد حل لمشكلتها.

مشهد من مسلسل حرب أهلية

فريق مسلسل حرب أهلية

حرب أهلية من بطولة يسرا باسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.