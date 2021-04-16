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رئيس التحرير
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القومي للمرأة : الدولة تكفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف و يتم ترجمتها فى القوانين

الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن هناك ثلاث جمل للتاريخ فى الوثائق التى تم إطلاقها لحماية الفتيات من الختان و الزواج المبكر و العنف ضد المرأة، مضيفة أن تلك الجمل تنم عن قيادة دينية واعية لحماية المرأة.

 

وأضافت "مرسي " خلال كلمتها في فعاليات الكنيسة القبطية لوثائق تنظيم الأسرة و مكافحة ختان الإناث، أنها تتمنى ترجمة تلك الوثائق إلى عدة لغات و نشرها لأنها تعد قضايا مهمة لحقوق الإنسان و تعتبر اغتيالات للبراءة و المستقبل كما ذكر سفير الاتحاد الأوروبى فى سان برجر .

 

وأضافت" رئيسة المجلس القومى للمرأة"، أن الدولة تكفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف و يتم ترجمة ذلك فى قوانين و تشريعات واصفة ما تم فى الفعاليات من إطلاق وثائق لحماية المرأة من الختان والزواج المبكر و العنف ضد المرأة بأنه سياسية أرضية. 

وتابعت عند نزولنا إلى الشارع دائمآ ما نسئل ماذا يقول الدين شأن ذلك و ان المجلس القومى للمرأة قد تعاون مع الكنيسة لمدة سنوات ،و يعتبر ذلك مثال عظيم لرؤية مصر للحماية و العمل الوطنى المشترك على الأرض.

 

وأكدت أن الدولة تحارب فكر لم تعرف أصوله و لم يكن موجود فى جذورنا المصرية ،مضيفة أن عادة الختان هى عادة ضارة و يتعاون المجلس مع الكنيسة و الاف الرائدات فى وزراة الصحة لإلغاء تلك العادة قريبا.

 

وأشادت بدور الكنيسة و قداسة البابا تواضروس لمساندتهم للمجلس القومى للمرأة، و التمثيل المشرف للكنيسة فى أنشطة المجلس كافة.

المجلس القومى للمرأة أشكال العنف حماية المرأة ختان الإناث الزواج المبكر العنف ضد المرأة اخبار التوك شو

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