القومي للمرأة : الدولة تكفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف و يتم ترجمتها فى القوانين

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن هناك ثلاث جمل للتاريخ فى الوثائق التى تم إطلاقها لحماية الفتيات من الختان و الزواج المبكر و العنف ضد المرأة، مضيفة أن تلك الجمل تنم عن قيادة دينية واعية لحماية المرأة.

وأضافت "مرسي " خلال كلمتها في فعاليات الكنيسة القبطية لوثائق تنظيم الأسرة و مكافحة ختان الإناث، أنها تتمنى ترجمة تلك الوثائق إلى عدة لغات و نشرها لأنها تعد قضايا مهمة لحقوق الإنسان و تعتبر اغتيالات للبراءة و المستقبل كما ذكر سفير الاتحاد الأوروبى فى سان برجر .

وأضافت" رئيسة المجلس القومى للمرأة"، أن الدولة تكفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف و يتم ترجمة ذلك فى قوانين و تشريعات واصفة ما تم فى الفعاليات من إطلاق وثائق لحماية المرأة من الختان والزواج المبكر و العنف ضد المرأة بأنه سياسية أرضية.

وتابعت عند نزولنا إلى الشارع دائمآ ما نسئل ماذا يقول الدين شأن ذلك و ان المجلس القومى للمرأة قد تعاون مع الكنيسة لمدة سنوات ،و يعتبر ذلك مثال عظيم لرؤية مصر للحماية و العمل الوطنى المشترك على الأرض.

وأكدت أن الدولة تحارب فكر لم تعرف أصوله و لم يكن موجود فى جذورنا المصرية ،مضيفة أن عادة الختان هى عادة ضارة و يتعاون المجلس مع الكنيسة و الاف الرائدات فى وزراة الصحة لإلغاء تلك العادة قريبا.

وأشادت بدور الكنيسة و قداسة البابا تواضروس لمساندتهم للمجلس القومى للمرأة، و التمثيل المشرف للكنيسة فى أنشطة المجلس كافة.