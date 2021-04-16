بيومي فؤاد: من 2011 وأنا بصور يوميا فى رمضان وحاليا بشتغل على فيلم ماما حامل مع ليلى علوى

كشف الفنان بيومى فؤاد عن مفاجأة خلال عمله فى شهر رمضان.

وأكد فؤاد خلال حواره ببرنامج “رمضان احلى” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامية “اسما”،:" من 2011 وانا بصور حلقات الكبير أول لحد السنة دى بفضل اصور لحد قبل العيد الصغير بيومين بس".

ولفت بيومى فؤاد، إلى أنه يصور الان فيلم تحت عنوان “ماما حامل” مع الفنانة الكبيرة ليلى علوى.

وأضاف:" لو معنديش تصوير، بحرص على الصلاة في المسجد وقراءة القرآن بين الصلوات".

وتابع:" اول 10 ايام فى رمضان المود والكلام مش بيكون تمام وبخاف يطلع على ولادى".

وأضاف بيومى فؤاد: أول 5 ايام بالتحديد الاولاد بتبعد عنى

وأوضح بيومى فؤاد، أنه يحب الطعام كثيرا، معقبا:"انا من بيت فلاحى وامى واخواتى هما اللى كانوا بيعملوا الاكل وكنت مدلع".

وتابع فؤاد: الطبق اللى مستحيل يغيب عن السفرة فى رمضان الطرشى البلد، وبالنسبة للحلويات القطايف.