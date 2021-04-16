"حلمي بكر" يبكي ويوجه رسالة لـ ابنته وينفعل على الهواء بسبب مطربي المهرجانات.. محمد رمضان يغني بجسده.. وأم كلثوم قمة العالم العربي وأعتبر أصالة ابنتي ولم أهاجمها

حلمي بكر:

والدتي كانت من أشد المعارضين لدخولي الفن.. ووالدي دعمني

الجمهور هو الصانع الحقيقي للنجوم

محمد رمضان يغني بجسده.. وأم كلثوم قمة العالم العربي

أعتبر أصالة ابنتي ولم أهاجمها.

حل الموسيقار الكبير حلمي بكر ضيفا على برنامج خط أحمر عبر فضائية الحدث اليوم وكشف عن العديد من الأسرار خاصة في قضية مطربي المهرجانات.

وتأثر على الهواء وبكى لاشتياقه لابنته ريهام وأكد على السبب الرئيسي وراء انفصاله عن زوجته.

وإليكم أبرز التصريحات..

قال الموسيقار حلمي بكر إنه انفصل عن زوجته بسبب التدخين وعدم التفاهم على الرغم من جمالها.

وأضاف بكر خلال لقائه في برنامج خط أحمر عبر فضائية الحدث اليوم أن “طليقتي قامت بتغيير اسم ابنتي من ريهام إلى لؤلؤة مؤكدا أن ابنته هي من أكدت له ذلك".

وتابع أنه على الرغم من القضايا الكبيرة إلا أنه يقبل أي شيء عشان خاطر ابنته.

وأشار بكر إلى أنه من الممكن أن يبكي عند رؤية ابنته مؤكدا لن أكذب أو أخون ولا مجبر على ذلك.

ودخل الموسيقار حلمي بكر في نوبة بكاء عند الحديث عن ابنته ووجه رسالة لها قائلا: “يا ريهام كان نفسي رغم إنى خلّفتك بسن متأخر نفسي أشوفك وانتي عروسة وبنام بحلم بيكي عروسة حتى قيام الساعة وأقابلك وانتي عروسة".

هاجم الموسيقار حلمي بكر، مطربي المهرجانات، وانفعل قائلا: إن أصحاب المهرجانات قد يتسببون بضياع تاريخ مصر الفني، مطالبا بجهاز إعلامي من أجل توعية المواطنين بتاريخنا الفني، والتصدي لمطربي المهرجانات.

وأضاف حلمي بكر إنه عندما يتحدث أصحاب الفن الهابط عن الفنانين العظماء من محمد عبد الوهاب وأم كلثوم فأسألهم ما هي مؤهلاتك وابداعاتك فيقول إنه يغني مهرجانات، قائلا: “طول ما انا عايش هفضل أحافظ على الفن".

وتابع: “عندما مات خوفو هل قمنا بهد الهرم بالطبع لأ"، مؤكدا أن الهرم أحد المعالم أن مصر صاحبة 7000 سنة تراث.

كما قال الموسيقار حلمي بكر إنه في الماضي كان يمنع أي شخص يقوم بالتلحين أو الغناء دون موافقة مستشار الإذاعة المصرية، لذلك كان هناك فن حقيقي وراق بخلاف ما نسمعه الآن.

وأضاف بكر أن الفنانة هي الأخت والصديقة والأم والابنة. مشيرا إلى أنني أعرف الفنانة وردة منذ أن كان عمرها 21 عامًا حينما كانت تغني “وطنى حبيبى الوطن الأكبر”.

وتابع الموسيقار حلمي بكر أن الفنانة وردة لها الفضل عليّ بعد الله في نجاحي الذي وصلت له.

وأشار بكر إلى أن والدته كانت من أشد المعارضين لالتحاقه بعالم الفن، معلقا “أمي قالتلي مش هسمح تكون صبي عالمة، بخلاف والدي الذي كان يؤمن بموهبتي ودعمني كثيرا لأنه كان عاشقا للموسيقى ”.

وقال: إن الجمهور هو الصانع الحقيقي للنجوم، فهو من صنع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ونجاة وغيرهم الكثير.

وأضاف بكر إنني كنت أعمل منذ طفولتي مع والدي كمحاسب له في مشروع “تكاسي”، مشيرا إلى أن والدي كان حريصا على الذهاب إلى دار الأوبرا للاستماع إلى الموسيقى والفن.

وتابع الموسيقار حلمي بكر أن الحياة الشخصية والفنية لا يوجد بها أي خطوط حمراء أو أي شيء يخشى عليه، ولكن القبح لدى بعض الجمهور أمر غير مقبول.

وأضاف إنني تربيت على أيدي العمالقة الذين لن أنساهم، بينهم محمد الموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي، مشيرا أن أغاني المهرجانات المنتشرة الآن في الشوارع تضيع تاريخ مصر الفني.

وتابع الموسيقار حلمي بكر أن العلاقة بين الفنانة وردة الجزائرية والفنانة فايزة أحمد كانت مليئة بالمشاكل والصراعات، مؤكدا أن النفسنة موجودة في الفن منذ القدم.

وأشار بكر إلى أن فايزة أحمد كانت تحمل شعار “إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب”، بينما كانت الفنانة وردة تحب المرح.

قال الموسيقار حلمي بكر إن الفنان محمد رمضان لا يملك الغناء صوتا ولكنه يجيده جسدا، لافتا “خسارة أقاضي محمد رمضان في المحاكم”.

وأضاف بكر أن تاريخي الفني استغرق 60 عاما مشيرا إلى أنه لا يتم في يوم أو يومين.

وتابع الموسيقار حلمي بكر أن الفنان العظيم محمد عبد الوهاب كان يقول لي “أعطني جمهورا أعطيك فنًا”.

وأشار بكر إلى أن الفنانة العظيمة أم كلثوم هي قمة العالم العربي مؤكدا أنه عندما كان هناك البعض يروج أن الفن حرام قالت وغنت “ولد الهدى فالكائنات ضياء”.

قال الموسيقار حلمي بكر أن الجانب الإنساني للفنانة سهير رمزي أقوى بكثير من الجانب المهني مؤكدا انها كانت في يوم من الأيام زوجتي وهي إمرأة عظيمة.

وأضاف بكر خلال لقاء له لبرنامج خط أحمر عبر فضائية الحدث اليوم أنني أعتبر الفنانة أصالة ابنتي معلقا “أنني لن أهاجمك ولكنني أحبك”.

وقال: إنني أنتقد الفنانة أصالة مؤكدا أن هذا الانتقاد كوني أعتبرها ابنتي .