ليس ضربا مبرحا..أحمد كريمة : أمر الأولاد بالصلاة بسن 10 سنوات يكون بالضرب الرمزي..فيديو

قال الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يتم بشكل دعوي وليس الحكم على الناس بالكفر والمعصية .

وأضاف كريمة خلال لقاء له عبر فضائية الحدث اليوم ان هناك من يحمل السلاح على المجتمع مؤكدا أن هناك ذريعة خاطئة لبعض الشباب في الماضي بأنه يغير المنكر وهو أمر خاطئ.

وتابع أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر أن أمر الأولاد بالصلاة يكون عند سن 7 سنوات، أمام الضرب عند 10 سنوات للقيام بالصلاة، فليس المقصود به الضرب المبرح، ولكن الضرب الرمزي.

وأشار كريمة إلى ان أن الرسول ظل يدعو الناس للإسلام 13 عامًا بالحكمة والموعظة.