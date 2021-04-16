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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيومي فؤاد: رامز جلال بيغلس على ضيوفه وسعاد حسنى فتاة أحلامى فى الزمن الجميل.. فيديو

صدى البلد

كشف الفنان بيومى فؤاد،عن الدور الذي كان سببا فى شهرته.

وقال فؤاد  خلال حواره ببرنامج “رمضان احلى” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامية “اسما”،:" دور الدكتور ربيع كان أكتر دور الناس حبته وسبب شهرتى".

وأضاف فؤاد:" الحمد لله معنديش دور كان ممكن يغرقنى"، لافتا إلى أنه بدء مشواره الفني بالمسرح بالتحديد بعد تخرجه.

وتابع فؤاد: من 2003 حتى 2006 مركز الإبداع الفنى، حتى 2011 كنت أعمل بالمسرح، ومنذ ذلك الحين بدأ مشواره مع السينما.

وأكد فؤاد، أنه سيتعامل مع أزواج بناته كـ أولاده، لافتا إلى أنه كان طفل شقى للغاية.

وكشف الفنان بيومى، فؤاد أنه يحب الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، لافتا إلى أن الفنانة سعاد حسنى، كانت فتاة أحلامه.

وعن تعرضه لمقلب ببرنامج رامز جلال قال:" عنده غلاسة بيغلسها على الضيف وبيعمل حاجات عشان يطلع كل حاجه من الضيف بتاعه".

 

 

بيومي فؤاد رامز جلال سعاد حسني

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