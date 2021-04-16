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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر: الاتحاد الأوروبي لا يعتزم فرض عقوبات على سندات الدين الروسية

صدى البلد

 

أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة "تاس" الروسية بأن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم استهداف سندات الدين الحكومي الروسي بالعقوبات.

وقال المصدر إن "مسألة فرض عقوبات على الدين الحكومي الروسي غير مطروحة على جدول أعمال مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهي لا تناقش حاليا، ولم يقترح أي بلد من أعضاء الاتحاد مثل هذا الإجراء".

ويأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على الدين الحكومي الروسي، إضافة لعدد من الكيانات والشخصيات الروسية.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وشن هجمات سيبرانية، الأمر الذي نفته روسيا مرارا، قائلة إنها لا تتدخل في الانتخابات في دول أخرى وليس لها أي علاقة بالهجمات السيبرانية على المؤسسات الأمريكية.

 

الاتحاد الأوروبي روسيا عقوبات على روسيا

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