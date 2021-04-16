الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في مأرب

أعلن الجيش اليمني، يوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر معارك في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش أحبطت، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، هجمات انتحارية للحوثيين في عدة مواقع بجبهة الكَسارة (شمال غربي مأرب)، وأجبرتهم على الفرار، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم"​​​.

وأشارت إلى "استهداف مدفعية الجيش تجمعات للحوثيين في جبهة المَشْجَح غربي مأرب، وكبدتهم خسائر في العدد والعدة".

في المقابل، قال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، إن طيران التحالف نفذ 5 غارات على مديرية مَدْغِل شمال غربي مأرب.

والثلاثاء، سقط 30 قتيلاً وعشرات الجرحى في معارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في الجَفرة وسائلة نَبعة وحَلحلان بمديرية مَجْزِر شمال غربي مأرب، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وأعلن الجيش اليمني، الاثنين، السيطرة على مواقع وصفها بـ"المهمة" في منطقة المَشْجَح غربي مأرب إثر هجوم لقواته على جماعة الحوثيين، أوقع قتلى وجرحى من الجماعة.

وتصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب، عقب إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن.

