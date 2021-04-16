عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في مأرب

صدى البلد

أعلن الجيش اليمني، يوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر معارك في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش أحبطت، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، هجمات انتحارية للحوثيين في عدة مواقع بجبهة الكَسارة (شمال غربي مأرب)، وأجبرتهم على الفرار، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم"​​​.

وأشارت إلى "استهداف مدفعية الجيش تجمعات للحوثيين في جبهة المَشْجَح غربي مأرب، وكبدتهم خسائر في العدد والعدة".

في المقابل، قال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، إن طيران التحالف نفذ 5 غارات على مديرية مَدْغِل شمال غربي مأرب.

والثلاثاء، سقط 30 قتيلاً وعشرات الجرحى في معارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في الجَفرة وسائلة نَبعة وحَلحلان بمديرية مَجْزِر شمال غربي مأرب، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وأعلن الجيش اليمني، الاثنين، السيطرة على مواقع وصفها بـ"المهمة" في منطقة المَشْجَح غربي مأرب إثر هجوم لقواته على جماعة الحوثيين، أوقع قتلى وجرحى من الجماعة.

وتصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب، عقب إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن.
 

ترشيحاتنا

أحمد رفعت: مكرم محمد أحمد أول من فكر فى إجراء حوارات مع الإرهابيين لمعرفة أفكارهم

نجم وادي دجلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

بيومي فؤاد: من 2011 وأنا بصور يوميا فى رمضان وحاليا بشتغل على فيلم ماما حامل مع ليلى علوى

المدفعجية في أول حفلة من حفلات يحدث في مصر.. ورأي شريف عامر في المهرجانات .. شاهد

بيومي فؤاد: رامز جلال بيغلس على ضيوفه وسعاد حسنى فتاة أحلامى فى الزمن الجميل.. فيديو

بيومى فؤاد: مرة فطرت على مائدة رحمن وبستنى عزومة أخواتى البنات.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

فايزر تفجر مفاجأة بشأن التلقيح ضد كورونا

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

فريق مصري يفوز بمسابقة دولية لإعادة إعمار جامع النوري في العراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ