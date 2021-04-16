شاهد .. بـ توب مشجر.. نهال عنبر تبرز جمالها بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نهال عنبر بإطلالة كلاسيكية مرتدية سترة مشجره وبنطال انيق واعتمدت على لمسات جمالية بسيطة في العين، مع ترك شعرها منسدلا على كتفيها.

و تشارك نهال عنبر في مسلسل الطاووس الذي يعرض الآن في شهر رمضان.

مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز