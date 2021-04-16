زغرودة رزان مغربى لضيفتها العروسة بشرى على الهواء .. فيديو

استضافت رزان مغربى الفنانة بشرى فى أحد حلقات برنامج "مع رزان وميب" على قناة mbc مصر ومنصة شاهد .

قامت رزان بإلقاء زغرودة على الهواء إحتفالا ببشرى كونها أحدث عروس فى الوسط الفنى بعد زواجها من صديقها سالم هيكل بعد قصة حب عمرها 24 عاماً.

وقامت رزان بعمل مسابقة لكل البنات المشتركين فى الحلقة كأطول زغرودة ،وشارك عدد كبير من الفتيات ، ووجهت بشرى بالشكر لرزان وكل الفتيات المشتركات.

جدير بالذكر أن الفنانة بشرى تشارك فى مسلسل "الاختيار 2"، وعبرت فى تصريحات صحفية عن سعادتها البالغة بمشاركتها العمل، حيث تجسد دور زوجة إياد نصار خلال أحداث العمل، وتواجه العديد من المواقف الصعبة لكونها زوجة ضابط وتعيش فى الكثير من الضغوطات والصعوبات لكى تسانده، كما اعتبرت مشاركتها فى هذا المسلسل شرف وواجب وطنى، على حد قولها، لكونها تكشف من خلاله الصعوبات والتوترات التى تعيشها زوجات الضباط كل يوم قلقا على أزواجهم.