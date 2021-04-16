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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المدفعجية في أول حفلة من حفلات يحدث في مصر.. ورأي شريف عامر في المهرجانات .. شاهد

فرقة المدفعجية خلال
فرقة المدفعجية خلال لقائهم مع برنامج يحدث في مصر

قال الإعلامي شريف عامر، إنه يخوض تجربة جديدة من خلال بث برنامجه " يحدث في مصر " على منصة " شاهد " من الثلاثاء إلى الخميس ، العاشرة مساء.

وأشار " عامر " خلال برنامجه " يحدث في مصر " المُذاع على منصة " شاهد "، إلى أن سيكون بمحتوى جديد ومختلف يليق مع شهر رمضان ، وأن كل يوم خميس من البرنامج، ستكون هناك احتفالية مختلفة .

وأضاف الإعلامي ، أن رمضان 2021 يحتوي على كافة الأغاني الرمضانية التقليدية ، مضيفاً : " بس رمضان 2021 مينفعش من غير فرقة المدفعجية ، وكل رمضانات الجاية متنفعش من غيرهم " .

وتابع " عامر " ، ان المدفعجية المطربين الشعبي ، أصبحوا مرتبطين بشهر رمضان ، قائلاً :  "هما شباب واجهوا العديد من المشاكل ، ونقد " ، مضيفاً : العواجيز اللي زي حالاتي كانوا بيقولوا هما مين دوول 

وعقب : " انهم كل ما يتهاجموا ، كل ما بيقدموا شغل كويس ، بيتعبوا فيه ، وبيكسبوا أرض .

مشيراً إلى أنهم أصحاب أغنية " إحنا دولة " الخاصة بمسلسل " ملوك الجدعنة " .

فرقة المدفعجية شهر رمضان اغاني المهرجانات الإعلامي شريف عامر برنامج يحدث في مصر

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