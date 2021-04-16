المدفعجية في أول حفلة من حفلات يحدث في مصر.. ورأي شريف عامر في المهرجانات .. شاهد

قال الإعلامي شريف عامر، إنه يخوض تجربة جديدة من خلال بث برنامجه " يحدث في مصر " على منصة " شاهد " من الثلاثاء إلى الخميس ، العاشرة مساء.

وأشار " عامر " خلال برنامجه " يحدث في مصر " المُذاع على منصة " شاهد "، إلى أن سيكون بمحتوى جديد ومختلف يليق مع شهر رمضان ، وأن كل يوم خميس من البرنامج، ستكون هناك احتفالية مختلفة .

وأضاف الإعلامي ، أن رمضان 2021 يحتوي على كافة الأغاني الرمضانية التقليدية ، مضيفاً : " بس رمضان 2021 مينفعش من غير فرقة المدفعجية ، وكل رمضانات الجاية متنفعش من غيرهم " .

وتابع " عامر " ، ان المدفعجية المطربين الشعبي ، أصبحوا مرتبطين بشهر رمضان ، قائلاً : "هما شباب واجهوا العديد من المشاكل ، ونقد " ، مضيفاً : العواجيز اللي زي حالاتي كانوا بيقولوا هما مين دوول

وعقب : " انهم كل ما يتهاجموا ، كل ما بيقدموا شغل كويس ، بيتعبوا فيه ، وبيكسبوا أرض .

مشيراً إلى أنهم أصحاب أغنية " إحنا دولة " الخاصة بمسلسل " ملوك الجدعنة " .