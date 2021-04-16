بشرى تكشف السبب الحقيقى لزواجها .. وتؤكد: حب الأفلام مش كفاية.. فيديو

استضافت رزان مغربى الفنانة بشرى فى أحد حلقات برنامج "مع رزان وميب" على قناة mbc مصر ومنصة شاهد .

قالت الفنانة بشرى أنها أحيانا تغنى لزوجها "سالم هيكل" ويعشق أغنية شيرين "كلام عينيه" ، وفى بعض الأحيان هو يقوم الآخر بالغناء لبشرى أغنية "بدى تكون مرتى".

تابعت بشرى قائلة :أن الأهم من الحب هو أن يكون فيه صداقة بين الزوجين ، وده كان سبب أن تزوجت منه، وأكملت بشرى قائلة :حب الأفلام مش كفاية ..لازم نكون متفاهمين على حاجات كتير فى الحياة وأن الصداقة هى التى بتخلى الإنسان يكمل.

وكانت قد احتفلت بشرى، ديسكبر الماضى بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، فى حفل عائلى بسيط اقتصر على الأهل، وخرجت قصة زواج بشرى ورجل الأعمال سالم هيكل، للنور على الريد كاربت عقب انتهاء حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى، في 31 أكتوبر الماضى، حيث فاجأها وتقدم لخطبتها على الملأ.