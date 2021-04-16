مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 4 -2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة لايبزيج امام هوفنهايم في الدوري الألماني.

ويستعرض “صدى البلد” أبرز مواعيد مباريات اليوم، الجمعة، والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون X توتنهام هوتسبير – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألماني



لايبزيج X هوفنهايم – الساعة 9:30 مساء - beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



ليل X مونبلييه – الساعة ا9:00 مساء - beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري السعودى



القادسية X الرائد – الساعة 8:30 مساء - الرياضية السعودية 1

الاتحاد X الباطن – الساعة 9:00 مساء - الرياضية السعودية 2

مواعيد مباريات الدوري المصري



الجونة X إنبي – الساعة 9:30 مساء - ON TIME SPORT 1

مواعيد مباريات كأس مصر



أسوان X الجونة – الساعة 9:30 مساء - ON TIME SPORT 2