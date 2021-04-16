عراقجي: أوروبا تسعى لإضعاف المحادثات النووية في فيينا

اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الجمعة، الدول الأوروبية، بمحاولة تقويض المحادثات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، فيما يتعلق بإعادة إحياء العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن عراقجي الذي يترأس وفد بلاده في المفاوضات النووية قوله: "تسعى أوروبا لتقويض المحادثات النووية، والعقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان، تهدف إلى إضعاف المحادثات النووية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، أنه فرض عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني وسبعة من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية بسبب "حملة قمع مميتة" نفذتها السلطات في نوفمبر 2019.

وبدأت إيران الخميس، الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في فيينا بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك مع الدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالإضافة إلى روسيا والصين لإعادة العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.