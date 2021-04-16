بردا وسلاما..شوبير يتغزل في فريق الزمالك عقب الفوز أمام حرس الحدود في كأس مصر

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بـ فريق الزمالك عقب الفوز امام حرس الحدود في دور الـ 16 من بطولة كاس مصر.

وأضاف في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن وداع الفريق لبطولة دوري أبطال افريقيا من شأنه أن يحدث صدمه للاعبين والجهاز الفني ولكن ما حدث كان العكس حيث استعاد الفريق الثقة سريعا .

وتابع أن الجماهير كانت بدأت تهاجم الجهاز الفني ومجلس الإدارة عقب الوداع الافريقي ولكن جاءت المباراة “ بردا وسلاما ” على الجميع .

وأكمل أن الزمالك في اخر 3 مباريات احرز 9 اهداف وهو رقم رائع وجيد ويعيد الثقة والتألق للاعبين.

وتابع ان الجميع في الزمالك حريص على اسعاد الجماهير وتحقيق بطولة او اثنين في نهاية الموسم

وأكمل أن الزمالك يمتلك اجهزه على اعلى مستوى حيث ان باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مدرب رائع وذكي بالإضافة للاعبين جيدين ومجلس إدارة يعمل بكل جد لخدمه النادي والفريق