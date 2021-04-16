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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الصحة تناشد المواطنين.. ومفاجآت في مسلسل الاختيار.. وحمو بيكا يسخر من حسن شاكوش

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات.


بسبب إصابات كورونا.. الصحة تناشد المواطنين التوجه للمستشفى في هذه الحالة
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك تكليف من الرئيس السيسي بالتوسع في إعطاء اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا.

 


مؤلف تتر الاختيار 2 : محمد منير يغني ببعض الحلقات.. تفاصيل
قال الشاعر نصر الدين ناجي، مؤلف تتر مسلسل الأختيار 2، أن نجاح التتر، يعود لنجاح مسلسل الاختيار الجزء الأول العام الماضى.

 


حالة مصرية..لماذا يختلف رمضان فى مصر عن باقي العالم..أستاذ تاريخ يوضح
قال محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، إن شهر رمضان المبارك كان ومازال حالة مصرية فريدة من نوعها، موضحا:" معظم احتفالات المصريين بشهر رمضان تعود أصولها إلى مصر".
 


غيرة ونفسنة.. حمو بيكا يسخر من حسن شاكوش بسبب محمد صلاح.. فيديو
قال المطرب الشعبي حسن شاكوش، إنه رقم واحد فى الغناء مثل محمد صلاح فى كرة القدم .

 

 

شاب فقد بصره لسبب غريب.. ووالده باكيا: محتاج عملية بـ 25 ألف جنيه.. فيديو
رصد برنامج “ صالة التحرير” معاناة شاب فقد بصره بسبب جسم غريب فى العين.

 


بالتعاون مع فاكسيرا.. الصحة: مصنعان لإنتاج لقاح كورونا .. وبدء عملية التصنيع قريبا
قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن ما اتخذته الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية طوال شهر رمضان يعد شيئا هاما ، وعلى المواطنين الالتزام بها ، وطالب المواطنين بالالتزام بالمنزل عند ظهور أى أعراض حتى لو كانت طفيفة، وعدم الالتفات للشائعات غير المبنية على أساس علمى .

 

 

أبو العينين ينعى مكرم محمد أحمد: الصحافة المصرية فقدت كاتبا حرًا وطنيًا..فيديو
قالت الإعلامية عزة مصطفى إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، نعى بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس.  

 


مليون مواطن سجل على الموقع.. الصحة: تطعيم 350 ألفا بـ لقاح كورونا
قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن  الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مضيفا:" وصلنا لـ 193 مركز لتلقي لقاح كورونا ، ومن المستهدف  الوصول لـ  5 ألاف مركز في المستقبل ".

 

 

أساءا لي.. إيمان البحر درويش يكشف تفاصيل خلافه مع مصطفى كامل وهاني شاكر
قال المطرب إيمان البحر درويش، إن المطربين هاني شاكر ومصطفى كامل أساءا له بشكل كبير .

 


بيومي فؤاد: انا اهلاوى متعصب ومن سوء حظى عشت فى الزمالك
قال الفنان بيومى فؤاد، أنه يحب كافة الألقاب التى أطلقت عليه، معقبا" بحب شهبندر جدا".

 

 

 

حمو بيكا حسن شاكوش الاختيار الاختيار 2 الاختيار ٢

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